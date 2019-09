Mit dieser Methode müssen Tiere nicht mehr für die Beautyindustrie leiden

Viele unserer liebsten Kosmetikhersteller verzichten mittlerweile glücklicherweise auf grausame Tierversuche. Wie aber testen diese dann eigentlich die Inhaltsstoffe ihrer Produkte auf ihre Verträglichkeit? Um diese Frage zu klären, hat sich Wired in einem Labor umgesehen, in dem künstliches Hautgewebe produziert wird, welches dann für tierfreundlicher Produkttest verwendet wird. So viel sei vorab verraten: Der Prozess ist irgendwie verstörend und faszinierend zugleich. Das in Boston ansässige Unternehmen MatTek bereitet hierfür medizinische Abfälle auf, die etwa bei Vorhautbeschneidungen, Bauchstraffungen und Gewebeproben anfallen und von den jeweiligen Patienten für die Forschung zur Verfügung gestellt wurden. Im Labor werden den Proben dann Enzyme zugesetzt, die die Hautzellen spalten. Im weiteren Prozess werden daraus neue Gewebeschichten gezüchtet, die die unterschiedlichen Schichten der menschlichen Haut imitieren. Das entstehende glasige Erzeugnis in Größe eines Centstücks sieht zwar nicht wie menschliche Haut aus, kann von den Forschern jedoch so präpariert werden, dass es auf bestimmte Reaktionen getestet werden kann. Schließlich fügt man der Probe einen Farbstoff zu, der zeigt, wie viele lebende Hautzellen nach der Verwendung des zu testenden Produkts noch vorhanden sind.