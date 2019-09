Warum ich trotz 2016 Optimistin bleibe

Im Juni schockierte der Brexit . Entgegen der Prognosen stimmten die Briten für Leave. Diese Entscheidung gegen die EU kann als klarerer Warnschuss für Europa, so wie wir es kennen, interpretiert werden.„Bald brauche ich ein Visum fürs UK. Und jetzt wo ein Anfang gemacht wurde, treten ganz sicher auch andere Staaten aus der EU aus“, heult der Pessimismus. „Der Brexit wird die anderen abschrecken!“, kontert der Optimismus. „Departugal, Italeave, Fruckoff und Byegium stehen 2017 nicht auf der Agenda.“„Aber Europa steckt doch in der tiefsten Krise ever. Populisten, wo man hinguckt!“, mault P. „Guck dir doch mal Österreich an. Klar, da war es knapp und ja, es war bereits der dritte Anlauf – aber gereicht hat es trotzdem. Der FPÖ-Politiker Hofer hat es nicht geschafft. Mit der Wahl von Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten haben die Österreicher das Ruder gerade noch einmal herumgerissen“, kontert O.„Aber die größte Katastrophe ist ja schon im November passiert“, jammert P. „Was sollen wir denn verdammt nochmal mit Donald Trump als Präsidenten der USA machen? Der Typ wird 2017 wirklich und wahrhaftig regieren. Dabei ist er ein unberechenbarer Egomane. An der Spitze einer der größten Demokratien der Welt?“P blickt mit traurigen Augen in Richtung O.„Vielleicht wird doch alles gar nicht so schlimm wie gedacht. Trump rudert ja schon in vielen Punkten zurück…“, hält O zaghaft dagegen.„Aber findest du nicht auch, dass es einfach nur zum Kotzen ist, dass auf den ersten schwarzen Präsidenten ausgerechnet ein weißer, alter Mann folgt? Ein Populist, dem die Wahrheit egal ist?“O kommt das erste Mal ins Straucheln. Denn es stimmt, dass die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen dieses Wahlergebnisses noch in den Sternen stehen. Aber irgendetwas muss es doch geben. Da hat O einen Geistesblitz: „Wenigstens haben die Amerikaner im gleichen Atemzug für die Legalisierung von Marihuana in weiteren Bundesstaaten gestimmt…“„Vielleicht ist das Drama damit etwas leichter zu ertragen“, schiebt O etwas zynisch nach.„So lange das Zeug noch wächst. Wenn Trump auch noch aus dem Klimaschutzabkommen aussteigen will, geht doch sowieso alles den Bach runter… 2017 wird schrecklich!“, erwidert P niedergeschlagen.„Vielleicht hängt die Zukunft im 21. Jahrhundert nicht mehr nur vom US-Präsidenten ab, sondern von uns allen. Jeder einzelne kann und muss etwas gegen den Klimawandel tun! Man muss es nur wollen“, appelliert O motivierend an seine Umwelt.In dieser Form könnten O und P ewig weiter argumentieren, denn schaut man genauer hin, kann man auf die meisten Fragezeichen optimistische Antworten finden. Und dann gibt es eben auch noch solche Ereignisse, die beim besten Willen nicht von einem positiven Standpunkt aus betrachten werden können. Auch von der Sorte bot 2016 jede Menge. Der nicht enden wollende Syrien-Krieg wäre so ein Beispiel. Oder die Terroranschläge in Brüssel, Nizza, Würzburg und Ansbach.Festzuhalten bleibt, dass wir über schreckliche Ereignisse wie diese heute sofort informiert und dadurch digital praktisch live dabei sind. Diese Unmittelbarkeit kann traumatisieren, den Blick trüben und Angst schüren. Aber nicht nur echte News, auch unwahre Informationen verbreiten sich in rasender Geschwindigkeit. Auch sie tragen ihren Teil bei, sorgen für Verwirrung und geben dem Pessimismus so Aufwind.