Where you lead, I will follow... vor allem, wenn am Ende des Weges ein extragroßer Kaffee wartet.



Am 25. November kehren die Gilmore Girls mit insgesamt 360 neuen Minuten aus Stars Hollow zurück. Neben der perfekten Mischung aus salzigen und süßen Snacks ist eine weitere Zutat für den Serienmarathon am Wochenende essentiell: Koffein. Deshalb hat sich Netflix als Gilmore-Streaminganbieter des Vertrauens auch mit Starbucks zusammengetan. Die nahtlose Versorgung mit Kaffee war schließlich noch nie so essentiell wie in den nächsten Tagen.



Vom 25. bis zum 27. November gibt es in allen teilnehmenden Filialen deutschlandweit zur Starbucks-Bestellung einen weiteren Becher vom liebsten Heißgetränk dazu. Einfach den Geheimcode „Zeit für echte Freundschaft“ nennen und schon ist die Koffeinzufuhr im Doppelpack gesichert. Dazu werden die To-Go-Becher stilecht mit den schönsten Zitaten der Gilmore Girls zu ihrem liebsten Heißgetränk versehen.