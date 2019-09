Angesichts vorangegangener Ereignisse dieser Art in der Vergangenheit erscheint es wohl zunächst ein bisschen fragwürdig, sich auf die Seite des Sängers zu schlagen. Schließlich gab es bereits zahllose Handgemenge mit Fotografen , dann wollte er keine Fotos mehr mit seinen Fans machen und verklagte sogar jemanden, auf dessen Snaps er zu sehen war. Dennoch, er hat Recht! Fasse niemanden an, der nicht darum gebeten hat. Und mal ganz ehrlich, so etwas passiert eben, wenn man einen Justin Bieber belästigt.Wir wollen physische Gewalt auf gar keinen Fall verharmlosen oder gar gutheißen, aber jeder hat das Recht auf seinen persönlichen Freiraum. Gigi Hadid hat man dafür gefeiert, dass sie sich gegen einen Typen zur Wehr setzte , der sie auf der Straße angegrabbelt hatte. Hadid hatte sich belästigt gefühlt , ebenso wie sich Justin Bieber von der Hand des Typen in seinem Auto gestört oder gar bedroht gefühlt hatte. Außerdem hätte die Sache für den anderen auch noch viel schlimmer ausgehen können. Wie in dem Video nämlich zu sehen ist, fährt ein Motorrad ziemlich dicht hinter ihm, das ihn durchaus hätte erwischen können.