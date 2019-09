Mode lebt von Vielfältigkeit. Das hat mittlerweile zum Glück auch die Branche begriffen. Statt sich der immer gleichen Typen zu bedienen und die ewig gleichen Schönheitsideale zu proklamieren, feiert die Modeindustrie unsere Weiblichkeit inzwischen in all ihrer Vielfältigkeit – schließlich langweilt auf Dauer nichts so sehr, wie schnöde Eintönigkeit. Und weil Stil eben einfach keine Größe kennt, springen nun auch die Stylingexperten und -expertinnen von Zalon auf den Zug mit auf.Jede Figur hat ihre individuellen Ansprüche, mit Curvy Fashion möchte Zalon zukünftig auch den Größen ab 44 gerecht werden. Mit maßgeschneiderter Stilberatung und inspirierenden Outfittipps möchten die Stylisten die individuellen Wünsche ihrer Kundinnen erfüllen und sie dabei unterstützen ihre persönlichen Vorzüge in Szene zu setzen.