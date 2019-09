fly sein macht seinen Weg zurück in die Zukunft und wurde gerade zum Jugendwort des Jahres gekürt.Die offizielle Übersetzung: etwas oder jemand „geht besonders ab“.Die Entscheidung treffen traditionell 20 Jurymitglieder für den Langenscheidt Verlag. Dabei handelt es sich um Schüler, Studenten und Sprachwissenschaftler. Sie wählen den Gewinner für das jeweilige Jahr aus den Favoriten der Online-Abstimmung, für die zwei Monate vorgesehen sind.fly sein überholte als Spitzenreiter des Rankings Worte wie bae (before anyone else, steht übersetzt für beste Freundin oder bester Freund) und isso. Auf Platz 4 und 5 landeten Bambusleitung, die eine schlechte Internetverbindung beschreibt, und Hopfensmoothie, ein Begriff für Bier, der verdächtig nach Café mit weiß gestrichenen Wänden und Papierkarte auf dem Holzbrett klingt.Das Jugendwort des Jahres steht traditionell in der Kritik, ist aber im Schnitt besser als sein Ruf: Swag (2011) wird mittlerweile gerne mal von Michelle Obama in Interviews benutzt, auch läuft bei dir (2014), Babo (2013) und Yolo (2012) haben ihre sprachliche Daseinsberechtigung.Das ist mit fly sein nicht anders. Laut Spiegel Online erklärte die Jury, dass der Begriff aus der HipHop-Sprache stamme und sich gerade erst in der Jugendsprache etabliert habe. Vollkommen richtig – allerdings schon drei Jahre her.