Der ohnehin schon geladene 9. November ist in diesem Jahr noch bedeutungsträchtiger geworden: Donald Trump wurde zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Das hat weltweit für Aufruhr gesorgt. Manche reagierten mit Tränen, andere haben geschrien, weitere wiederum haben sich in Kindchenstellung ins Bett gelegt und gehofft, dass das alles nur ein Alptraum war. Viele waren aber auch an den Bildschirm gebannt und haben versucht, mit den Wellen aus Frust, Schock und Unglaube umzugehen. Und ein paar dieser letzten Persönchen haben sich in kürzester Zeit dazu berufen gefühlt, ihre Wut in Form eines Shit-Storms gegenüber der nächsten First Lady lautzumachen. Und das ist in der Art und Weise, wie es derzeit vollzogen wird, absolut unangebracht.Melania, 46, ist seit geraumer Zeit das Opfer vieler Clinton-Befürworter gewesen. Und obwohl es dafür durchaus verständliche Grundlagen gegeben hätte, beispielsweise das passagenweise Kopieren der (demokratischen) Rede von Michelle Obama oder die falsche Aussage über ein angeblich abgeschlossenes Studium , das de facto nicht abgeschlossen wurde. Die Argumentation vieler lässt jedoch nicht nur zu Wünschen übrig, sondern ist schier kontraproduktiv.Diverse Twitter-Nutzer nannten Melania Trump im Zuge des Wahlkampfs eine Schlampe, ein Bimbo und „ a dumb cunt “. Sogar die Washington Post reduzierte sie spöttisch auf eine „ professional pretty person “. Und das, obwohl die im ehemaligen Jugoslawien geborene Melania Knavs bereits mit 16 Jahren ihre Karriere in der Modeindustrie begann, im Zuge ihrer internationalen Engagements fünf Sprachen erlernte ( insgesamt also sechs spricht ) und eigenen Schmuck designt.