Quadratisch, magisch... und wahnsinnig selten: Ritter Sports Einhornschokolade versetzte das Internet Anfang November in Schnappatmung und war beinahe so schwer zu ergattern wie der eine oder andere Turnschuh aus dem Hause West. Ganze 20 Stunden hielten die Vorräte im Webshop, dem Berliner Laden und dem Fabrikverkauf – danach war die limitierte Schokoladenedition wie auch schon das Einhorn an sich ein Mythos.Der Grund ist das seltene Wesen, das ein Einhornprodukt so mit sich bringt: „Für die Sorte Einhorn brauchen wir besondere Zutaten, die wir zum Teil in keiner anderen Sorte verwenden“, schreibt der Schokoladenhersteller dazu auf seinem Blog . „Jede Einhorn-Tafel wird dann per Hand (!) in den Karton-Schuber gesteckt und mit einem Etikett verschlossen.“Doch weil eine Einhorngeschichte auf keinen Fall ein trauriges Ende haben darf, zauberte man bei Ritter Sport eine kleine Überraschung aus dem Hut. „Da wir möglichst viele von euch noch mit Einhornschokolade glücklich machen und den ebay-Handel auch eindämmen möchten, haben wir in den vergangenen Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine neue Produktion in limitierter Auflage von 150.000 Stück anzuschieben“, erklärte das Unternehmen.Das Sammlerstück in der Regenbogenhülle ist heute ab 15 Uhr für 1,99 Euro wieder hier im Online-Shop von Ritter Sport erhältlich. Zuhause eintrudeln soll der Nachschub auf jeden Fall noch vor Weihnachten.