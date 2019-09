Zu ihr gesellt sich die bereits erwähnte Kamala Harris. Auch sie hat in dieser Wahl Historisches erreicht und wurde nicht nur als einzige schwarze Senatorin, sondern auch als erste Frau mit indischen Wurzeln für den Bundesstaat Kalifornien in den Senat gewählt. Wie The Associated Press berichtet, ließ sie ihre Konkurrentin Loretta Sanchez, die ebenfalls für die Demokraten ins Rennen gegangen war, hinter sich und wird nun das Amt der ausscheidenden demokratischen Senatorin Barbara Boxer übernehmen. Harris tritt damit in die Fußstapfen von Carol Moseley Braun, die 1992 als erste Afroamerikanerin für den Bundesstaat Illinios in den Senat einzog.Schon lange wurde Harris, die die Tochter eines aus Jamaika stammenden Universitätsprofessors und einer indischstämmigen Ärztin ist und im kalifornischen Oakland geboren wurde, als aufkommender Star der Demokraten gefeiert, gilt als „weibliche Obama“ und wurde als potentielle Kandidatin für den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gehandelt. Bevor sie 2010 zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien gewählt wurde, war sie bereits mehrere Jahre für die Staatsanwaltschaft in San Francisco tätig.