„Ich liebe hochgeschnittene Leggings, immer und überall. Und Reebok hat da ein paar unfassbar tolle Teile , die demnächst auf den Markt kommen, in den schönsten Farben, die es gibt. Die schwarzen werden natürlich der Evergreen sein, weil man sie einfach zu jedem Anlass tragen kann. Ich liebe es, zum Beispiel, sie mit einem Sport-BH und einer coolen Jacke zu tragen. Ich freue mich außerdem extrem auf diese strahlende Jacke, die wir auch zusammen mit Reebok rausbringen: Sie reflektiert Licht, was beim Laufen am Abend oder in Landschaften echt nützlich sein kann. [Anm. d. Red. Die Jacke erscheint erst im nächsten Zyklus der Kollektion im November.] Und dann gibt’s noch die klassischen Lederschuhe , die einer meiner Langzeitfavoriten sind. Es wird sie in einem schönen Grauton geben, was wiederum zu unendlich vielen Outfits passt und gerade echt angesagt ist.“„Nein, wirklich nicht. Meinen ganz eigenen Sinn für Mode habe ich als Volleyballspielerin in der Highschool entwickelt. Alles, was ich jemals trug, war Spandex, weil ich ständig Training oder Spiele hatte. Da gehörte das quasi automatisch dazu, dass ich Leggings in meine Alltagsoutfits irgendwie integrieren und schön verpacken musste. So fing das an. Dann zog ich nach New York, habe mich aber modisch gar nicht neu orientiert. Leggings waren zu diesem Zeitpunkt schon ein fester Bestandteil meiner Garderobe. Ich trug sie mit coolen Shirts und einer Jacke.“„Passend zu meinen Leggings liebe ich natürlich Sneakers. Ich finde es toll, dass gerade monochrome Teile sich einer so großen Beliebtheit erfreuen. Und ich glaube, mit kühleren Herbstfarben, wie z.B. dem Grau von Reebok , wird das alles noch schöner aussehen.“