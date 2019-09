Für alle Fenty x Puma-Fans dürfte sich der heutige Tag anfühlen wie ein Geburtstag, an dem man gleich zwei Kuchen geschenkt bekommt: Ab 19:30 Uhr zeigt Rihanna ihre Frühjahr/Sommer-Designs für 2017 bei der Paris Fashion Week. In der ersten Reihe sitzen kann man auch ganz ohne Ticket. Bei Tidal wird die Show, die gleich zweimal hintereinander über die Bühne geht, live gestreamt.Danach ist ein Kaffee wärmstens zu empfehlen: Um Mitternacht kommen die Creeper-Modelle aus Rihannas aktueller Puma-Kollektion zurück in die Läden! Der Hype-Sneaker wird in Schwarz und Weiß inklusive Gum-Sohle erhältlich sein, außerdem gibt es eine schwarze Variante mit weißen Streifen und schwarzer Sohle. Im Puma-Onlineshop sind zusätzlich eine Kombination aus Schwarz mit eisblauer Sohle, ein Modell in Grün-Bordeaux mit Gum-Sohle und eine komplett sandfarbene Variante zu finden.Alle Styles bestehen aus Wildleder, auf dem Preisschild prangen stolze 140 Euro – das wird allerdings nichts an der Tatsache verändern, dass wieder einmal nur der frühe Vogel den Creeper fängt. Zum letzten Verkaufstermin im Juni waren die drei neuen Farbvarianten des Modells innerhalb von 35 Minuten restlos ausverkauft.Bei Puma sind alle sechs Modelle ab dem 29. September ab 10 Uhr erhältlich, will man sicherheitshalber schon früher bei Snipes und 43einhalb zuschlagen, heißt es wach bleiben: Der Release findet pünktlich um Mitternacht statt.