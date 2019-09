Nicht böse gemeint heißt aber nicht gleich nicht böse. Eine zehnjährige Beziehung ist gerade gescheitert. Noch dazu von zwei Menschen, die ich auf der Straße erkennen würde. Sechs Kinder wird die Trennung nachhaltig beeinflussen. Was wäre, wenn mir eine Freundin davon erzählen würde? Würde ich triumphierende Selfies des Expartners photoshoppen und „And that, my friend, is what they call closure“ darauf schreiben? Unwahrscheinlich.



Ich bin ehrlich: Während ich nach dem GIF mit dem Closure-Spruch google, um den Wortlaut abzutippen, muss ich grinsen. Außerdem habe ich es einer Kollegin bei Facebook geschickt. Mein Smartphone vibriert. Sie reagiert sofort. Zurück bekomme ich einen Serien-Screenshot, in dem Jennifer Aniston als Rachel mit Ross im Bett liegt. Darauf steht: „Once a cheater, always a cheater“.



Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger. Ja, klar! Ich nicke mir selbst theatralisch zu. Obwohl nie offiziell bestätigt wurde, dass Brad Jennifer tatsächlich mit Angelina betrogen hat, verspüre ich so etwas wie späte Gerechtigkeit. Team Aniston, Rächerinnen der guten Seite, vereinigt euch!



In Wirklichkeit geht es hier natürlich weder um Recht noch um Rache – oder gar um Rachel. Ich empfinde Schadenfreude. Insgeheim befriedigt es mich wahnsinnig, dass dieses perfekte Paar mit der ewigen sexuellen Spannung, den durchtrainierten Armen, den vielen Villen und den Bilderbuchfamilienfotos eben doch nicht so perfekt ist.