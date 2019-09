Wenn am Morgen sogar bei Instagram dunkle Wolken aufziehen und die Avocadobrote des Lieblings-Foodbloggers auch nicht mehr das sind, was sie mal waren, kommt Beyoncé mit ihrem farblich passenden Kaltgetränk zum Led-Zeppelin-Lederoutfit um die Ecke und teilt mit uns ein Stück ihres glanzvollen Alltags, in dem die Haare immer schön und die Strände Poster-würdig sind.Queen Beys Leben ist Wellness für die Augen. Vollkommen logisch, dass ihre Barbie ihr da um nichts dasteht.Der Instagram-Account @BarbieBeyonceLife ging in dieser Woche online. Mittlerweile ist die Zahl der Follower schon auf über 4.000 angewachsen, Tendenz steigend.Vom Formation-Outfit mit Flauschjacke bis zum legendären Super-Bowl-Look und dem spontanen-nicht-spontanen Selfie ist jeder große Bühnenmoment so real und detailliert nachgearbeitet, dass die Beyoncé in der Barbie-Version schon jetzt problemlos eine kleine Tour durch Kleiderschrank und Make-up-Sammlung geben könnte.