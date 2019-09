Die Spice-Girls-Reunion ist beschlossene Sache: Man wird tatsächlich noch einmal gemeinsam auftreten! Was Mel B schon vor zwei Monaten bei Instagram angekündigt hat, wurde jetzt offiziell in einer US-Talkshow bestätigt.Allerdings wird die Gruppe nicht in voller Besetzung gemeinsam unterwegs sein, berichtet Hello Giggles : Victoria Beckham hat mittlerweile ein erfolgreiches Modelabel und möchte sich außerdem auf ihre Familie konzentrieren. Auch Mel C ist erstmal mit ihrer Solokarriere beschäftigt und befindet sich gerade im Studio.Heißt im Umkehrschluss: Es wären zwei Plätze auf der Bühne frei – und genau die möchten die Spice Girls für ihr Konzert zum 21-jährigen Jubiläum neu besetzen!Laut der International Business Times tüfteln Emma Bunton, Mel C und Geri Halliwell gerade mit der BBC an einer Castingshow, um nach Talenten Ausschau zu halten, die mit ihnen Wannabe, 2 Become 1, Viva Forever und all die anderen Hits im Juli im Hyde Park in London live performen.Noch gibt es kein Bewerbungsdatum, sich vorsorglich schon mal eingehend mit den liebsten Videos, Outfits und Moves von damals zu beschäftigen, kann trotzdem nicht schaden.