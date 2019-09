Ist Streetstyle wirklich tragbar? So sehen Trends an echten Menschen aus

Egal, wie oft wir sie uns anschauen, Susie Lau von StyleBubble erfüllt jedes Mal aufs neue unsere Outfitträume, wenn sie sich in einem ihrer Tüllträume ablichten lässt, ganz im Stil einer Molly Goddard . Ihre Kombinationen von Ballkleid mit Denim sehen immer wieder so eingängig aus, dass wir uns fragen, warum man diese Kleider eigentlich immer in den Kleiderschrank verbannt, unter dem Vorwand, man bräuchte besondere Anlässe. Stimmt nicht! Und wenn es eine Person in unserem Team gibt, die diesen Trend in Gang setzen könnte, dann ist es Moderedakteurin Ray Lowe, die ihre Kreditkarte zückt, sobald ein Kleidungsstück Katzenohren hat und deren Stil am besten als „zauberhaufte Komparsin im Disney-Klassiker“ beschrieben wäre. Und natürlich war sie dabei.„Ich will schon seit so langer Zeit einmal diesen charakteristischen Susie-Bubble-Style ausprobieren“, gibt sie vorab zu. „Das Einzige, was mich immer noch zurückhält, ist der Gedanke daran, Geld für ein Kleid auszugeben, das ich dann nur über T-Shirt, Jeans und Sneaker anziehen würde. Obwohl… das Ergebnis finde ich jedes Mal wirklich toll. Und quasi wie gemacht für einen Streetstyle-Blog!“Erst als Ray begann sich mit der Challenge auseinanderzusetzen, bemerkte sie, dass sie viel zu wenig experimentierte mit all den Dingen in ihrem Kleiderschrank – doch wie einfach genau das eigentlich war. Es war aber auch kein Zuckerschlecken, und auch keine endlose Aneinanderreihung von instaready #OOTDs: „Sobald ich einen Schritt vor die Tür gemacht hatte, blies mir jeder noch so kleine Windstoß den Rock in die Höhe“, erzählt sie uns im Zwischenbericht. „Außerdem bewege ich mich hauptsächlich auf dem Fahrrad in der Stadt, das erleichtert einem das Outfit auch nicht wirklich. Es hat schon einen Grund, warum man Tüllkleider nicht oft als Radbekleidung sieht.“Sie merkt jedoch auch an, dass sie mehr Komplimente denn je bekam. „Wir arbeiten ja so oder so in einem Büro, in dem eine sehr progressive und liberale Stimmung herrscht, was Mode, aber auch alles andere angeht. Trotzdem sind noch nie so viele Leute auf mich zugekommen, um mir ein Kompliment zu machen, wie an dem Tag. Es fühlte sich nicht einmal ansatzweise absurd an, mit dem Outfit auf der Arbeit aufzukreuzen. Eigentlich entspricht es sogar genau meinem Typen: ein bisschen Moderne gemischt mit Punkrock-Prinzessin – nur ohne Avril-Lavigne-Nietengürtel. Obwohl ich mir für das nächste Mal wahrscheinlich immer wieder einen Uber-Fahrer leisten muss um von A nach B zu kommen, würde ich es definitiv nochmal machen. Vielleicht mit einem kürzeren, etwas interessanteren Rock.“