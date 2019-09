Als Beyoncé am 23. April unangekündigt ihr sechstes Album namens Lemonade herausbrachte, stand die Welt um Queen B für einen Moment still, da die Sängerin sich wieder nicht nur musikalisch, sondern auch visuell übertroffen hatte.

Nun gibt es endlich neue Lemonade-inspirierte Mode und Accessories im Shop von Beyoncé. Die Produkte sind dabei von den Songs „Hold Up“ und „Sorry“ inspiriert. Außerdem schmückt ein leicht abgewandeltes Tänzerinnen-Emoji die Caps und iPhone-Cases. Wie auch Beyoncé in ihrem Video trägt das Icon ein gelbes Kleid und hält einen Baseballschläger in der Hand. Ob man nun Fan ist oder nicht – die Kollektion ist verdammt cool.