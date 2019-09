1. Weltweit: Bei einem schweren Erdbeben in Italien sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Der Erdstoß ereignete sich in der Nacht mit einer Stärke von 6,2, sein Zentrum befand sich in der Provinz Perugia. Auch in der 170 Kilometer entfernten Hauptstadt Rom war das Beben zu spüren. ( Spiegel Online