Highschool in Hollywood: Mit diesen Promikids ging ich zur Schule

Man stelle sich die Schulzeit im Kreise des Girls Club vor – ich meine damit nicht die üblichen Highschool-Schönheiten und königlichen Teenie-Brigaden, nein, ich meine das Gefühl, mit Darstellern sämtlicher Blockbuster in einem Klassenraum zu sitzen.



Das war mein Leben als Teenager: Highschool mit der Elite Hollywoods, an der Crossroads School for Arts and Sciences in Los Angeles, Kalifornien. Auch wenn das jetzt schon versnobbt klingen mag, war es das für mich gar nicht.



Um das Areal der exklusiven Crossroads Schule zu erreichen, muss man in eine ziemlich zwielichtige Straße einbiegen, direkt vorher befinden sich noch eine Kfz-Werktstatt und ein paar andere heruntergekommene Häuschen. Die Lage scheint zeitweise fragwürdig, wenn man den „Hippie-Status“ dieser Schule bedenkt, die ihren Hauptfokus darauf setzt, Umweltschutz und Nächstenliebe zu predigen. Doch sie prahlt mir Namen wie Jonah Hill, Kate Hudson und Gwyneth Paltrow, die allesamt hier ihren Abschluss machten.



Schülerinnen und Schüler der Crossroads Schule müssen sich regelmäßig gemeinnützig betätigen und gehen jedes Jahr gemeinsam campen. Lehrerinnen und Lehrer betonen immer wieder, dass klug in vielen Farben und Formen kommt, auch Talent im Darstellenden Spiel. Wir nannten unsere Lehrer beim Vornamen, was einem vielleicht einmal mehr verdeutlicht, womit wir es hier zutun haben. Die Schüler belegten Kurse, die sich „Lebenskunde“ nannten und im Prinzip nichts anderes waren, als Gruppentherapie. Wir saßen also in der Klasse und besprachen, wie wir mit unseren Gefühlen zurechtkamen, wie wir gewisse Dinge im Leben bewältigen würden, und bekamen verdeutlicht, dass unsere Emotionen genauso wichtig sind, wie der Satz des Pythagoras.



Pausen verbrachte man an kleinen Picknick-Tischen in einer Seitenstraße, in der auch ein Food Truck bereit stand. Es wurde Musik gespielt, während die allseits bekannte Toyota Prius Parade von L.A. an uns vorbeizog. Alles an dieser Schule förderte Kreativität und bekräftigte immer wieder die Einstellung, dass jeder seine eigenen Stärken und Talente besitzt.