2. US-Wahl: In einer neuen Umfrage von CNN führt Donald Trump erstmals vor Hillary Clinton.

Für Trump stimmten 48%, für Clinton 45%. Beim Parteitag der Demokraten drückte First Lady Michelle Obama in ihrer Rede ihre Unterstützung für Clinton so aus: „Ich bin heute Abend hier, weil ich diese Verantwortung nur einer Person anvertraue, einer Person, die wirklich qualifiziert ist, Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden und das ist meine Freundin Hillary Clinton.“ ( Zeit Online