Der Sprengsatz wurde um 22:10 Uhr im Eingangsbereich des Musikfestivals Ansbach Open gezündet, berichtet Spiegel Online Bei dem Täter handelt es sich laut Angaben der Polizei um einen 27-jährigen Syrer, der den Sprengsatz in einem Rucksack bei sich trug. Laut Tagesschau versuchte er, ohne Eintrittskarte auf das Konzertgelände mit 2.500 Besuchern zu gelangen. Das Konzert wurde nach der Explosion abgebrochen.Die Hintergründe des Anschlags werden geprüft. In einer Pressekonferenz am Morgen erklärte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, dass er einen islamistischen Hintergrund für „naheliegend“ halte, so Spiegel Online . Ob es eine Verbindung zum sogenannten „Islamischen Staat“ gibt, ist derzeit nicht bekannt.