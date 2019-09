Die Gegenkampagne #CatsForBrexit existiert natürlich auch schon, außerdem gibt Pro- und Kontra-Tweets mit Hunden. Hundebesitzer scheinen aber aktuell schlechtere Karten zu haben, wenn es darum geht, ihren Standpunkt möglichst öffentlichkeitswirksam deutlich zu machen: Die Datenanalyse von Jake Harshey, Director of Business Intelligence bei Refinery29, ergab am Montag, dass es #DogsForBrexit in den Tweets, die sich mit dem Referendum befassen, nicht einmal in die Top 100 Hashtags geschafft hat.Haustierbesitzer sind nicht die einzigen, die sich bei Twitter zur Lage äußern. Die Position der deutschen Politik ist klar: „Ich hoffe, dass sich die Mehrheit der britischen Bürger für den Verbleib in der EU entscheidet“, so Außenminister Frank-Walter Steinmeier gestern in diesem Video des Auswärtigen Amtes . Die Entscheidung fällt am 23. Juni, abgestimmt werden kann in Großbritannien bis 23 Uhr. Mit dem Ergebnis wird am Freitag in den frühen Morgenstunden gerechnet.