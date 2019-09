Körperbewusstsein, Freiheit & Arbeit: Tänzerin Nikeata Thompson im Porträt

Und doch kam eins zum anderen: Sie wird Choreografin für namhafte Musiker wie SEEED, Lena Meyer-Landruth, Frida Gold oder Namika, gibt Coachings auch für Tom Hanks in einem Film. Lange stand sie damit vor allem im Hintergrund, war diejenige, die die Fäden in Sachen Körpersprache und Bühnenpräsenz zog. Nun coacht Nikeata nicht mehr nur aus der zweiten Reihe. Mittlerweile kann sie ihrer Persönlichkeit Raum verleihen, sich auf die eigene Bühne stellen und Star sein.Im Mittelpunkt zu stehen, auch auf der Tanzfläche in einem Club, das braucht Mut und Selbstvertrauen. Genau das versuche Nikeata ihren Tanzschülern mitzugeben, sagt sie. Auch den Models bei „Germany’s Next Topmodel“. Es gehe darum, zu lernen, wie man mit seinem Körper umgeht. Wer sich an Lena Meyer-Landruths erste Auftritte und ihre eher eigenartigen Bewegungen erinnert, kann sich denken, wie die Choreografin ihr damals geholfen haben muss. Tanzen bedeutet für Nikeata loszulassen, Körperbewusstsein, Freisein und natürlich Arbeit.Und doch sieht sie, wenn sie tanzt, unglaublich leichtfüßig aus, so als würde sie etwas Alltägliches tun, wie ins Telefon zu tippen oder so. Aber auch sie strengt es an. Bis zu sieben Stunden täglich ist Nikeata im Studio, wenn sie nicht gerade für einen Job unterwegs ist. Dass nicht jeder sofort beim Tanzen so aussehen kann wie sie, das muss einem klar sein. Das Taktgefühl aber, also diesen Grundbeat, den habe jeder, sagt sie. Man müsste den nur fördern.Nikeata findet, Tanzen sollte viel mehr als Sportart angesehen werden. Nur sei das Problem, dass sich viele nicht trauen würden. Sie würden sich in ihrer eigenen Welt reduzieren und aus Scham Dinge nicht ausprobieren. Zu groß, zu dick, zu schlaksig – sich nicht so wohlfühlen, wenn es zum Beispiel hell ist. Und es merkwürdig finden, sich extrovertiert zu bewegen.Wir Deutschen, sagt sie, seien ja sehr genau, was die eigene Figur angeht. Hat man nicht Größe 38, sei man schon schwer. Dabei hat Tanzen nur mit seinem inneren Wohlergehen zu tun, nichts mit Äußerlichkeiten. Vor allem die Menschen, die extrovertiert sind, obwohl sie nicht besonders gut tanzen können oder angeblich nicht in die Norm passen, bewundere sie.Tanzen also als Sport, den jeder kann. Im Juli hat Nikeata einen ersten Schritt in die Richtung getan. Sie hat die Online-Tanzschule „ Urban Dance School“ (UDS) gegründet. Sie soll die Gegenantwort zu den unzähligen Fitness-Apps sein, die einem noch mehr einbläuen, man sei nicht perfekt genug. In denen es immer heißt: ‚In zehn Wochen hast du deine Bikinifigur!‘Alles sei mit diesem Druck verbunden. Natürlich ist der Körper wichtig, aber sollte nicht im Zentrum stehen und der einzige Reiz sein, sich zu bewegen. Lasst uns lieber alle zusammen tanzen! Das will Nikeata sagen. Der Körper werde ganz nebenbei straffer und fitter.Ist ja ganz klar: Beim Tanzen steht man fast ständig im Squad. Mit halb gebeugten Knien, immer am Bouncen. Der Körper ist damit dauerhaft in Bewegung und angespannt. Und das geht genau dahin, wo die Problemzonen sind. Bauch, Beine, Po. Aber abgesehen vom Körperlichen, ist auch das Psychische von großer Bedeutung. Ein inneres Gefühl von Leben entstehe da. Was natürlich nicht heißen soll, dass man alle Probleme einfach wegtanzen könne.Kein Wunder also, dass die Blicke ganz automatisch von allen Seiten kommen, wenn sie an diesem Abend vom Interview im Restaurant die zehn Meter zum Konzert im Club nebenan läuft. Natürlich weil sie bekannt ist, aber eben auch, weil sie eine Erscheinung ist. Man schaut Nikeata gerne an: ihren Körper, wie er schwingt, auch schon bei den kleinsten Bewegungen. Stets mit gezielter und doch unprätentiöser Eleganz. Auf hohen Schuhen, in engen Hosen, mit Bluse. Stolz und aufrecht.Verrückt ist, dass diese Frau trotz all ihrer eher künstlichen Features durch ihre Art so gar nicht künstlich wirkt. Dabei kann man Natürlichkeit mit äußerlicher Natürlichkeit eigentlich auch gar nicht gleichsetzen. Aber manikürte Nägel, frisierte Haare, angeklebte Wimpern, sowas steckt man schnell in bestimmte Schubladen. Das mit den Schubladen brauchen manche Menschen, um ihre Realität zu ordnen. Nikeata mag das nicht, weiß aber genau, dass man als Frau schnell in gewisse Ecken gedrängt wird. Deshalb war vor ein paar Jahren vielleicht auch ein Grund für sie, sich die Haare abzurasieren.Man erahnt, dass ihr das Tanzen zu ihrer extrovertierten Haltung verholfen hat. Sie wirkt selbstbewusst, ist stellenweise überdreht. Kaum zu glauben, dass auch sie manchmal keine Lust hat aufzustehen. Schlechte Laune? Aber natürlich hat sie die manchmal, sagt sie. Ihre Endorphinausschüttung scheint trotzdem doppelt, vielleicht sogar dreimal so viel wie bei anderen Menschen. Es ist fast ein bisschen ansteckend. Peter Fox sagte mal über sie, dass es genau deshalb so anstrengend sei, mit Nikeata zu arbeiten, aber deshalb auch so gut.Dass Bewegung glücklich macht, das weiß man, wenn man sich erstmal dazu überwunden hat. Rhythmisch, organisch, den eigenen Körper zur Musik spüren, die einen allein schon beim Zuhören fröhlich stimmt – das gelingt einem am Ende vor allem beim Tanzen. Es ist schlicht ein Gefühl, dass einen dabei lenkt, Gliedmaßen und Rumpf zu bewegen. Choreografien einzustudieren, das bedeutet dann natürlich auch Konzentration, Koordination, Motorik. Alles auf einmal. Da sind Hirn und Körper gefragt, im Einklang miteinander zu funktionieren.Aber eigentlich gehe es nicht um Können oder nicht Können, sagt Nikeata. Jeder sollte sich ausprobieren, findet sie. So häufig sehe sie Leute in Clubs, die tanzen wollen, sich aber nicht trauen. Mit „UDS“ könnten sie sich ein paar Moves aus insgesamt neun Choreografien abgucken. Hip Hop, Dancehall, Street. Oder Popping, wo man lernt, einzelne Muskeln gezielt anzuspannen und dabei aussieht wie ein Roboter.Tanzen sei eine demokratische Angelegenheit, findet Nikeata. Daher sollte sich da auch nicht die Altersfrage stellen. Sie fragt sich, wieso mit alten Menschen überhaupt immer nur noch spaziert werde? Leute, die ihr ganzes Leben getanzt haben, hätten schließlich auch noch im Alter beneidenswerte Körper. Aber vor allem eine schöne Ausstrahlung. Es sei ja eine Sache der Aura, die wächst, wenn man ein gewisses Körperbewusstsein entwickelt. Nikeata ist da das perfekte Beispiel.