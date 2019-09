Sambou, Landesmeisterin und Teilnehmerin an den Olympischen Spielen 2012, ist Teil einer Bewegung, die mehr Frauen in den Sport bringen will, im Senegal und über dessen Grenzen hinweg. Große Sponsoren bedeuten, dass Champions nationale Berühmtheiten werden und enorm viel Geld machen können, und das in einem Land, in dem fast die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, wie die New York Times und andere Medien berichten. Manche halten Wrestling für so etwas wie Senegals staatliches Hilfsprogramm.