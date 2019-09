Wie erfolgreich waren Sie im Rahmen Ihrer Arbeit im Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter? Was waren die Herausforderungen, denen Sie begegneten?

"Ich bin mir sicher, dass Sie vieles darüber von den Medien gehört haben – von Belästigung bis hin zur Intoleranz weiblicher Aktivitäten außerhalb des Hauses.



"Was sehr vielversprechend war, ist die Tatsache, dass wir in den letzten 14 Jahren eine Welle junger Frauen hatten, die als erste in ihren Familien, und mitunter auch als erste in ihren Gemeinschaften, Zugang zu Hochschulbildung und zu Jobs hatten, die über die Möglichkeit verfügten, ein Einkommen zu verdienen. Das ist eine kleine Gruppe, aber die sozialen Auswirkungen sind immens. Sie sind Pioniere und sie Verändern die Vorstellungen der Menschen im Bezug auf Geschlechterrollen.



"In meiner eigenen Familie habe ich einige Cousinen, die in Kabul studieren. Meine Provinz liegt im Nordwesten Afghanistans. Sie waren die ersten in ihrer Familie, die ein Gymnasium abgeschlossen haben. Ihre Mütter sind analphabetisch. Und nicht nur das, sie sind auch die erste Generation, die in eine andere Stadt gereist ist und dort unabhängig studiert und arbeitet. Wenn es eine andauernde politische Stabilität geben wird denke ich nicht, dass afghanische Frauen bereit sein werden zurückzugehen. Sie wollen ihre Bestrebungen fortsetzen und darin sehe ich viel Potenzial und Möglichkeiten."



Eines der Projekte, an denen Sie momentan arbeiten, ist Afghanistan 1400. Was ist das und warum ist es so wichtig?

"Afghanistans Bevölkerung ist überwiegend jung. Allerdings haben junge Leute kaum eine Stimme in der politischen Entscheidungsfindung. Sie werden als Fußsoldaten für die großen politischen Ideen der älteren Generation angesehen oder einfach nur als völlig irrelevant für den politischen Diskurs oder die Macht betrachtet.



"Wir sind eine Gruppe junger Leute, die ein besonderes Interesse an der Idee von Demokratie in Afghanistan haben. Wir dachten uns, dass wir versuchen sollten eine Plattform zu erschaffen. Also haben wir uns um die Idee versammelt eine politische Plattform zu erschaffen, die nicht vom Bürgerkrieg in Afghanistan geprägt ist; nicht von dem geprägt ist, was falsch gelaufen ist, sondern sich auf das konzentriert, was in Zukunft richtig gemacht werden kann.



"Wir hatten einen starken Fokus auf die Zukunft, daher wählten wir die Zahl 1400. In acht Jahren beginnt in Afghanistan ein neues Jahrhundert. Wir haben außerdem gemeinsame demokratische Grundwerte, wir glauben an die Gleichheit der Geschlechter, wir glauben an Vielfalt und daran, einen Raum für diese Vielfalt zu schaffen. Es war sehr chaotisch und vermutlich viel komplizierter, als wir anfangs dachten, aber am wichtigsten ist, dass wir drangeblieben sind."