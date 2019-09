11 Tipps für einen schönen Sonntag im Februar

Laut The Guardian ist Jafa der „go-to video artist for Jay Z and the Knowles sisters“. Er habe mehr Ideen in einer Minute als die meisten von uns in ihrem gesamten Leben. Jafa arbeitete mit Kubrick an "Eyes Wide Shut" und sein Film "Daughters of the Dust" inspirierte Beyoncé zum Film-Album "Lemonade". Der Mann ist ein Künstler – Filme, Installationen, Vorträge, Performances und Happenings – doch erst im letzten Jahr gab er seine erste Soloausstellung in der Serpentine Sackler Gallery London. Und die wird jetzt nach Berlin, in die Julia Stoschek Collection, geholt.