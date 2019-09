11 Dinge, die Berlin von München lernen kann

Jeder Birkenstock tragende – bevor es hip war – Sozialpädagoge würde sich vor Freude an seinem Birchermüsli – bevor es hip war – verschlucken, so vorbildlich sind wir unterwegs. Nachdem wir nun schon wissen, was München von Hamburg lernen kann, haben wir Münchner mal überlegt, was denn die große Hauptstadt-Metropole Berlin von uns lernen kann. Was wir gelernt haben: Es führt kein Weg vorbei an den Klischees.