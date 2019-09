#2: Einen tollen Blick aus dem Hotelzimmer erwarten

Bei einem meiner letzten New-York-Trips waren mir für mein Hotelzimmer drei Dinge wichtig: zentral, sauber, bezahlbar. Der häufigste Blick aus dem Zimmer bei diesen Ansprüchen? Eine hohe Häuserwand. Wenn Ihr einen tollen Blick über das East Village oder den Central Park haben wollt, dann kostet das auch dementsprechend. Sonst ist es eher der Blick auf die Klimaanlage des Nebengebäudes. Da muss man auch schon mal ganz nah mit dem Kopf an die Scheibe gehen, um den Himmel zu sehen und das Wetter abschätzen zu können. Nicht ungewöhnlich in NYC. Und für mich auch nicht so wichtig. Gibt schließlich noch den Weather Channel. Und wie viel Zeit verbringt man in Manhattan denn wirklich in seinem Hotelzimmer? Eben!



#3: Den Pullover im Hotel lassen

Es sind 30 Grad und du zerläufst schon beim Verlassen des Hotels? Nimm einen leichten Pullover mit! Nein, ich leide nicht unter chronischem Frieren. Ich kann dir allerdings eines versprechen: Die Klimaanlage wird deinen verschwitzten Körper wie ein Schlag treffen. Egal ob in einem Store oder im Museum. Du wirst es auch schaffen bei 30 Grad zu frieren. Und das besonders, wenn du geschäftlich in New York bist. Als ich einmal ein New Yorker Bürohochhaus betrat, hätte ich mir am liebsten einen Mantel geholt. Draußen 34 Grad, drinnen 16 – völlig normal. Die New Yorker Ladys waren daran gewöhnt und hatten Sommerkleider an. Ich holte stattdessen mal schnell meinen Blazer aus der Tasche...



#4: Ein „How are you?“ zu wörtlich nehmen

In Amerika ist man sehr freundlich – aber auch sehr oberflächlich. Beim Shopping in Soho wirst du von der netten Verkäuferin gefragt, wie es dir geht. Kleiner Hinweis: Es interessiert sie nicht. Nicht nur wenig, sondern gar nicht. Das ist nur eine Floskel und ist sogar mit einem „Hi“ gleichzusetzen. Also bitte nicht anfangen zu erzählen, dass es dir heute bei dem Traumwetter ja mega gut geht. Und dich der ganze New-York-Trip so toll von Deinem Ex-Freund ablenkt, wegen dem es dir in letzter Zeit so schlecht ging. Statt Mitleid, wirst du sonst nämlich nur ein genervtes Stirnrunzeln zurückbekommen.



#5: Wenn die U-Bahn kommt, schnell einsteigen wollen

Es ist leider eine Tatsache: In New York City ist man einfach ziemlich oft im Weg. Damit euch niemand anblafft, wenn ihr in die U-Bahn steigt: Step back! Am besten stellst du dir die aussteigenden Personen als eine Art Parade vor. Du weißt schon, so wie die große Christmas Parade in Manhattan. Schritt zurück, entspannt beobachten und warten bis alles vorbei ist, dann erst bewegen bzw. einsteigen. Klingt so simpel. Wird so oft missachtet. Dabei macht es allen das Leben einfach so viel leichter. Achte einfach mal drauf.