Das Start-Up Culture Trip hat sich darauf spezialisiert, Stories und Tipps rund um Urlaubsorte zu finden, die verdeutlichen, was einen bestimmten Ort ausmacht, wie die Menschen dort ticken und was ihre Kultur so interessant macht. Nun hat das Team von Culture Trip vor Kurzem eine eigene Wish List veröffentlicht. Darauf finden sich die zehn Städte, die man ihrer Meinung nach unbedingt gesehen haben sollte, weil sie kulturell besonders spannend sind.Unter den Top 5 befinden sich unter anderem Porto in Portugal, Austin in den USA und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam.