Sauriez-vous reconnaître les symptômes du cancer de l’ovaire ?

Cependant, les ballonnements et le gonflement de l'abdomen sont des phénomènes que la plupart des personnes qui ont un cycle menstruel connaissent environ une fois par mois, pendant leurs règles. Alors comment savoir s'il s'agit de quelque chose de plus inquiétant ? "La grande différence entre les ballonnements ou le gonflement de l'abdomen associés aux règles est que dans le cas des règles, ils sont liés au cycle menstruel et durent rarement plus de quelques jours, alors qu'avec le cancer, ils s'aggravent progressivement et nécessitent une consultation s'ils durent plus d'une à deux semaines".