Un dimanche avec Zeena Shah : déconnexion, plantes & lessive

2020 a été un signal d'alarme à bien des égards et, en ce moment même, nous sommes nombreu·ses·x à réévaluer nos vies et nos priorités. Une partie de cette remise en question a impliqué une réflexion sur la manière de vivre plus lentement, de manière plus réfléchie, en ce qui concerne notre alimentation, nos choix vestimentaires, l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée, et de se réapproprier ce qui compte vraiment. Pour approfondir le sujet, nous avons fait équipe avec LG en passant un dimanche avec des femmes inspirantes, afin de savoir à quoi ressemble le dimanche idéal à leurs yeux et de découvrir les routines et traditions revitalisantes qui les aident à faire le plein d'énergie et à se ressourcer.