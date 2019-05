En revanche, comme c'est pour la plupart des films sur le voyage dans le temps, l’intrigue s’effrite légèrement dès lors qu’on commence à trop y réfléchir. Bristol résout certains problèmes en imposant des contraintes spécifiques : la machine de Sebastian ne leur permet à lui et à CJ de revenir qu’une semaine en arrière et le portail dans le continuum espace-temps se referme après 10 minutes. Ainsi, les personnages ont une échéance (en gros, CJ et Sebastian ne disposent que de très peu de temps pour sauver Calvin — une fois qu’ils passeront la limite d’une semaine, ils n’auront plus suffisamment d’énergie pour revenir à ce moment-là), mais ce compte à rebours est relativement inutile, principalement car bon nombre des contretemps auxquels ils font face semblent pouvoir se résoudre par de simples changements, comme arriver sur un lieu différent ou aborder la conversation d’une manière un peu plus diplomatique. Mais à mesure que CJ et Sebastian retourne en arrière, dans l’espoir de corriger leurs erreurs, le film tend à nous rappeler Looper un peu plus que Retour vers le futur. On voit des scènes similaires se reproduire avec de légères variations dans le résultat. Ce qui est indéniable en revanche, c’est de voir un cycle de violence se reproduire encore et encore sans pouvoir pour autant y mettre fin, peu importe la manière dont les choses se produisent.