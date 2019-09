Grace à Marie Kondo , auteure de La magie du rangement et reine indiscutée de l’organisation, faire le grand ménage dans sa maison et ses placards n’a jamais été aussi populaire —merci Marie. Rien de surprenant si l’on considère le stress de la vie moderne : notre monde est de plus en plus agité, notre travail prend le pas sur nos vies (et espaces) privés et grâce aux joies de la technologie, il est de plus en plus difficile de se déconnecter du monde extérieur.