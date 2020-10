Il est certain que les actes de brutalité ne sont pas seulement perpétrés par des chefs d'État militaires ; des présidents civils les ont également été au pouvoir. En 1999, Obasanjo, cette fois-ci en tant que président civil, a ordonné à l'armée de pénétrer dans la ville d'Odi, dans le sud du pays, où elle a rasé des maisons et tué des civils , à la suite d'un affrontement avec des bandits qui a fait plusieurs morts parmi les policiers. Sous prétexte de maintenir la sécurité nationale, les soldats ont assassiné des villageois soupçonnés d'être des insurgés du Boko Haram, et ont ouvert le feu sur des musulmans chiites et des sécessionnistes pour avoir organisé des manifestations pacifiques. Selon Amnesty International, les soldats ont tué au moins 150 sécessionnistes entre 2015 et 2016 sous la surveillance du président Muhammadu Buhari. Interrogé par Aljazeera pour voir un extrait de la répression brutale, il a balayé la question avec une nonchalance effrayante.