Pour beaucoup, pratiquer le sexe oral se résume à lécher une vulve, ou à sucer un pénis : plutôt simple, non ? Mais une fois qu'on commence à vraiment pratiquer l'art de ce baiser intime, et peu importe la partie du corps sur laquelle on s’attarde, on découvre qu'il y a beaucoup plus à faire que de simplement lécher et sucer.