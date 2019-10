Le networking peut être en effet intimidant et ça prend du temps. Mais je sais que je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais justement pris le temps de développer mon réseau. Qu'est-ce que le networking au final, si ce n'est de prendre le temps d 'investir sur sa personne et construire son avenir ? Rencontrer de nouvelles personne, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités et parfois même à une toute nouvelle carrière. C'est aussi bien vu par l'entreprise qui vous embauche, car c'est l'occasion de se connecter à d'autres personnes de la même industrie, faire grossir son carnet d'adresse pour décrocher de nouveaux prospects et donc incorporer vos intérêts à ceux de votre entreprise. Tout le monde est gagnant et la valeur ajoutée est énorme.