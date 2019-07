« Et ça n'a rien de compliqué », nous dit Layne. Même si les étapes à suivre demande une certaine technicité (lorsqu'il s'agit de rédiger ou de poster sur les réseaux sociaux par exemple), le plus important, et ce qui doit toujours précéder la mise en place de votre stratégie, c'est votre réflexion. Qu'est-ce qui vous tient à coeur ? Layne dit que c'est à vous de définir votre mission, votre but dans la vie, avant de trouver le moyen de l'exprimer aux autres. « Le marketing de soi-même, ça consiste essentiellement à savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, puis de le communiquer aux autres de manière stratégique, afin d'atteindre votre but. »