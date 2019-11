Pourquoi a-t-on souvent bonne mine après un rapport sexuel ?

« I need to say, ‘hey, it’s all me, just don’t go / meet me in the afterglow » . Sortie en Août dernier, ce morceau de Taylor Swift a fait coulé beaucoup d'encre, non pas seulement parce qu'il parle (encore une fois) d'une relation qui a tourné au court pour l'artiste, mais aussi à cause de sa connotation sexuelle. On veut parler de cet sorte d'éclat qu'on affiche souvent après le sexe, dû au cocktail d'hormones produit par le corps après avoir pris son pied, cet état que les anglophones appellent le « post-sex afterglow ».