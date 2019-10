On le sait, la semaine des 35 heures est quelque chose que le monde entier nous envie. Et que le MEDEF aimerait bien nous enlever, et ce même si de plus en plus d' études montrent que la productivité diminuerait avec le temps de travail. Au Royaume Uni par exemple, le temps moyen de travail hebdomadaire serait de 42,50 heures, de même qu'en Autriche. C'est plus que la moyenne européenne, qui est de 41,2 heures, vs. 36 heures pour la France. Mais nous ne sommes pas les seuls à reconnaître que travailler moins rend plus heureux. On se souvient de cette entreprise néo -zélandaise qui avait beaucoup fait parler d'elle en proposant à ses employés de passer à la semaine des 4 jours pour le même salaire. Le résultat : réduction du stress, meilleur équilibre entre vie et travail et hausse de la productivité.