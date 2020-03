Astro : votre plante idéale selon votre signe

Il ne vous est jamais venu à l'esprit que nous avons beaucoup en commun avec les plantes ? Nous sommes, comme elles, vivants, capricieux et nous nous épanouissons parfaitement avec une quantité suffisante d'eau et de soleil. Mais est-ce si simple de trouver celle qui correspondra à la fois à notre personnalité, notre mode de vie et à notre capacité d'entretenir cette dernière ? Pas si sûr. Avec autant d'options, passant des fougères aux plantes succulentes et aux arbres d'argent, on se croirait plus dans une jungle sauvage que dans un jardin d'appartement zen.Afin d'atténuer le stress potentiel lié à l'achat de plantes, nous nous sommes chargés de concevoir un guide de la verdure basé sur l'horoscope. Ces suggestions liées au zodiaque sont destinées à servir à la fois de point de départ pour tous les amateurs de plantes et de petit plus pour les pros. Et si par malchance vous ne trouvez pas votre bonheur avec la plante associée à votre signe, vous découvrirez tout de même une belle sélection de plantes vertes et fraîches à acheter.