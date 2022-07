Cuspides : peut-on vraiment être né·e entre deux signes astros

Prenez Jenna, par exemple. Son anniversaire tombe pile le 20 janvier, date à laquelle le soleil passe du Capricorne pragmatique et discipliné au Verseau idéaliste et indépendant. "Quand j'étais plus jeune, je m'identifiais totalement au Verseau, mais avec l'âge, je me reconnais davantage dans le Capricorne", raconte la jeune femme de 24 ans à Refinery29. "Maintenant, j'explique simplement que je suis une cuspide, et j'achète les mugs des deux signes."