Les mots qui tuent : l’épidémie de langage validiste dans les médias

Les parents non handicapés d'enfants handicapés jouent un rôle important dans la couverture médiatique du handicap - ils présentent souvent le diagnostic de leur enfant comme la pire chose qui puisse arriver à leur mariage, leur famille et leurs finances. L'organisation à but non lucratif Autism Speaks, qui a l'habitude de lier l'autisme aux vaccins sans aucune preuve, est cofondée par Bob Wright, ancien président de NBC et père d'une personne autiste. L'organisation est tristement célèbre au sein de la communauté des personnes handicapées pour sa représentation préjudiciable des personnes autistes. Dans sa publicité " I Am Autism ", l'autisme est décrit comme agissant plus rapidement "que le SIDA pédiatrique, le cancer et le diabète réunis", et attribue à l'autisme le ravage de mariages et de familles.