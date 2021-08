Netflix : 6 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Alors que Kissing Booth 3 nous offre une image onirique de la Californie, un autre nouveau titre Netflix de cette semaine s'intéresse bien davantage au côté sombre inhérent à L.A. Nous parlons de Brand New Cherry Flavor, une série télévisée résolument étrange sur fond de malédictions, d'ésprit et de morts-vivants. Vous retrouverez la mère de Get Out, Catherine Keener, comme vous ne l'avez jamais vu avant. Vous trouverez également une nouvelle série culinaire, un thriller dirigé par John David Washington, le retour de la série internationale la plus sexy de Netflix, et bien plus encore.