Netflix : 8 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Si l'on considère ce qu'était la vie amoureuse à l'époque du Covid, cette émission de télé-réalité était aussi l'une des plus prémonitoires. Plus d'un an et demi plus tard, la plateforme de streaming a décidé de retrouver, avec After the Altar, le casting de Love Is Blind. Cette semaine, l'émission spéciale en trois épisodes se déroule deux ans après les nombreux mariages de la série, dont la plupart se sont terminés avant le double "je le veux", dévoilant des potins à la fois anciens et totalement nouveaux.