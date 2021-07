Pimentez votre été grâce à cette sex bucket list non exhaustive

Bien évidemment, cet été encore, votre liste sera peut-être un peu différente en raison de la pandémie, explique Shula Melamed , coach en relations et bien-être. Mais cela signifie peut-être que nous avons besoin d'essayer de nouveaux exploits sexuels excitants aujourd'hui plus que jamais. "Tout ce qui contient de la nouveauté et qui sort un peu de l'ordinaire est idéal, car nous avons été tellement structurés et régimentés dans notre routine ces derniers mois", déclare Melamed. "Donc être capable de s'amuser et d'accéder à son imagination est crucial de nos jours".