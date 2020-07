Que faire si du sable s’introduit dans votre vagin

Dans le très populaire tube " Summer Nights " de Grease, John Travolta chante : "She got friendly down in the sa-a-a-nd" (elle est devenue plus chaleureuse sur le sable). Dans ma tête, le fait de faire l'amour sur la plage a toujours rendu la chose un peu idyllique. Si la plus grande star d'Hollywood - Olivia Newton-John - le faisait, ce devait être une expérience désespérément torride, me suis-je dit.