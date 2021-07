Netflix : 7 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Le même jour, Netflix diffuse également la nouvelle saison de Virgin River, un drame sur la petite ville californienne du même nom et ses habitants, aussi beaux que troublés sur le plan romantique. Alexandra Breckenridge, une ancienne d'American Horror Story, et Martin Henderson, de Grey's Anatomy, sont à l'affiche de cette aventure sentimentale. Vous découvrirez également la quatrième et dernière saison de la comédie dramatique Atypical, deux programmes pour les amoureux des bêtes, plusieurs romances internationales et bien plus encore.