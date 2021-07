Too Hot To Handle : un candidat a presque découvert le plus grand secret de l’émission

Les bonnes personnes ont été appâtées, et des célibataires sexy ont commencé à affluer pour faire la fête au paradis l'automne dernier. Comme les téléspectateur·ices le voient dans la première de la saison 2 de Too Hot, le casting adhère immédiatement au prétendu thème de l'occasion et a soif de rencontres. Des couples naissants et des rivalités romantiques se forment rapidement, et de nombreux membres du casting se préparent à passer au lit avec leurs charmant·es co-stars avant la fin de la nuit. Puis, Lana, la rabat-joie de service, apparaît et gâche tout le plaisir. Tout le monde est dévasté. Pour les téléspectateur·ices, le passage de Parties in Paradise à Too Hot to handle est brutal et impitoyable. Dans les coulisses, la transition n'a pas été aussi rapide.