Netflix : 7 nouveautés à binger ce week-end

Ensuite, il y a la saison 2 de Séduction haute tension (Too Hot to Handle). Le point commun de cette émission avec Sex/Life est tout le sexe explicite. Mais contrairement au mélodrame érotique de Rukeyser, personne dans Too Hot to Handle n'est autorisé à passer à l'acte. Ces règles ne retiennent pourtant pas certains de ces célibataires.