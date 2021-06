Netflix : 9 nouveautés à streamer (ou pas) ce week-end

Cette semaine encore, Netflix nous gâte avec de nombreuses nouveautés - et il y en a pour tous les goûts. Pour celles et ceux qui ont envie de verser quelques larmes à l’occasion du week-end de la fête des pères, Un Papa hors pair de Kevin Hart sera diffusé le vendredi 18 juin. Cette journée marque également le retour très attendu de la série pour adolescents la plus sexy et la plus meurtrière de Netflix, Elite, ainsi que la docusérie sur les voyages, Ces incroyables locations de vacances.