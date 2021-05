Netflix : 7 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Après les 14 derniers mois, le temps peut sembler n'avoir aucun sens, mais l'été 2021 est officiellement à notre porte. Vous allez probablement vouloir passer le plus de temps possible à l'extérieur, surtout depuis que nous pouvons ENFIN profiter des terrasses. Mais pendant les quelques minutes où vous êtes à l'intérieur, Netflix va essayer de vous attirer dans votre canapé avec une pléthore de nouveaux films, séries et de documentaires.